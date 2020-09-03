Послы НАТО проведут внеплановую встречу из-за ситуации с Навальным
Киев • УНН
КИЕВ. 3 сентября. УНН. Послы стран-участниц НАТО проведут внеплановую встречу 4 сентября. На заседании обсудят ситуацию с Алексеем Навальным. Об этом написала пресс-секретарь альянса Оана Лунгеску, передаёт УНН.
Так, ранее сегодня на сайте НАТО появилось сообщение о предстоящей встрече дипломатов в штаб-квартире в Брюсселе в пятницу, 4 сентября. Тема собрания не была указана.
“Генеральный секретарь Йенс Столтенберг выступит перед прессой после заседания Североатлантического совета на уровне послов, посвященного нападению Новичка на Алексея Навального, завтра, около 12.30”, — написала позже Лунгеску у себя в Twitter.
Как сообщал УНН, накануне официальный представитель правительства Германии заявил, что в организме российского оппозиционера Алексея Навального нашли следы яда из группы “Новичок”.