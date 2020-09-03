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Послы НАТО проведут внеплановую встречу из-за ситуации с Навальным

Киев • УНН

 • 13921 просмотра

КИЕВ. 3 сентября. УНН. Послы стран-участниц НАТО проведут внеплановую встречу 4 сентября. На заседании обсудят ситуацию с Алексеем Навальным. Об этом написала пресс-секретарь альянса Оана Лунгеску, передаёт УНН.

Послы НАТО проведут внеплановую встречу из-за ситуации с Навальным

Так, ранее сегодня на сайте НАТО появилось сообщение о предстоящей встрече дипломатов в штаб-квартире в Брюсселе в пятницу, 4 сентября. Тема собрания не была указана.

“Генеральный секретарь Йенс Столтенберг выступит перед прессой после заседания Североатлантического совета на уровне послов, посвященного нападению Новичка на Алексея Навального, завтра, около 12.30”, — написала позже Лунгеску у себя в Twitter.

Как сообщал УНН, накануне официальный представитель правительства Германии заявил, что в организме российского оппозиционера Алексея Навального нашли следы яда из группы “Новичок”.

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