Посли G7 відвідали "Пункт Незламності" у Києві
Київ • УНН
КИЇВ. 14 грудня. УНН. Посли країн "Групи семи" (G7) відвідали один зі столичних "Пунктів Незламності", де надають допомогу постраждалим від російських атак. Про це пише УНН з посиланням на сторінку дипломатів у Twitter.
Цитата
"Посли G7 відвідали пункт незламності, щоб побачити вражаючі зусилля української влади щодо надання тепла, електроенергії та основних послуг тим, хто постраждав від нелюдських і жорстоких нападів росії на цивільну інфраструктуру. Ці напади є воєнним злочином", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо
В Україні запустили бот-помічник для пошуку "Пунктів Незламності", щоб громадяни могли швидше та зручніше їх знайти.