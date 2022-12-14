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У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме
19:27 • 17910 перегляди

У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме

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Посли G7 відвідали "Пункт Незламності" у Києві

Посли G7 відвідали "Пункт Незламності" у Києві

Київ • УНН

 • 700170 перегляди

КИЇВ. 14 грудня. УНН. Посли країн "Групи семи" (G7) відвідали один зі столичних "Пунктів Незламності", де надають допомогу постраждалим від російських атак. Про це пише УНН з посиланням на сторінку дипломатів у Twitter.

Цитата

"Посли G7 відвідали пункт незламності, щоб побачити вражаючі зусилля української влади щодо надання тепла, електроенергії та основних послуг тим, хто постраждав від нелюдських і жорстоких нападів росії на цивільну інфраструктуру. Ці напади є воєнним злочином", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо

В Україні запустили бот-помічник для пошуку "Пунктів Незламності", щоб громадяни могли швидше та зручніше їх знайти.

Українські Національні Новини

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