Послы G7 посетили "Пункт Несокрушимости" в Киеве

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"Послы G7 посетили пункт несокрушимости, чтобы увидеть впечатляющие усилия украинской власти по предоставлению тепла, электроэнергии и основных услуг пострадавшим от бесчеловечных и жестоких нападений россии на гражданскую инфраструктуру. Эти нападения являются военным преступлением", - говорится в сообщении.

Напомним

В Украине запустили бот-помощник для поиска "Пунктов Несокрушимости", чтобы граждане могли быстрее и удобнее их найти.