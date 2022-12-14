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Послы G7 посетили "Пункт Несокрушимости" в Киеве

Киев • УНН

 • 700168 просмотра

КИЕВ. 14 декабря. УНН. Послы стран "Группы семи" (G7) посетили один из столичных "Пунктов Несокрушимости", где оказывают помощь пострадавшим от российских атак. Об этом пишет УНН со ссылкой на страницу дипломатов в Twitter.

Цитата

"Послы G7 посетили пункт несокрушимости, чтобы увидеть впечатляющие усилия украинской власти по предоставлению тепла, электроэнергии и основных услуг пострадавшим от бесчеловечных и жестоких нападений россии на гражданскую инфраструктуру. Эти нападения являются военным преступлением", - говорится в сообщении.

Напомним

В Украине запустили бот-помощник для поиска "Пунктов Несокрушимости", чтобы граждане могли быстрее и удобнее их найти.

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