Послаблення карантину в Києві: ресторанам і кінотеатрам дозволили працювати після 22 години
Київ • УНН
КИЇВ. 6 липня. УНН. Комісія ТЕБ та НС у столиці дозволила ресторанам, закладам громадського харчування та кінотеатрам працювати після 22:00. Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко під час брифінгу у понеділок, передає УНН.
"Повідомляю, що сьогодні комісія з надзвичайних ситуацій міста дозволила ресторанам, закладам громадського харчування та кінотеатрам і театрам працювати після 22 години, з дотриманням санітарних норм і регламентів. Робота ж розважальних закладів та проведення культурно-масових заходів - обмежені до 22 години", - сказав міський голова.
З його слів, місто продовжує перевірки суб’єктів господарювання на дотримання регламентів роботи.
"Тільки минулого місяця спеціальна комісія, до якої входять співробітники Держпродспоживслужби, поліції та Муніципальної охорони, склала 369 протоколів про порушення. Зафіксували порушення і на продовольчих ринках та у магазинах, у торговельних центрах та у кафе і ресторанах. Порушників штрафують, але непокоїть той факт, що підприємці розпочали нехтувати елементарними правилами, наражаючи на небезпеку і своїх співробітників, і відвідувачів. А це може призвести до спалахів хвороби. І тоді нам доведеться знову повернутися до суворих обмежень. Я хотів би, щоб усі це розуміли", - додав Кличко.
Як повідомлялося в УНН, станом на 29 червня з моменту посилення контролю Держпродспоживслужба здійснила перевірки на 27667 об’єктах щодо дотримання карантинних заходів.