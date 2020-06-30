За минулий тиждень в Україні перевірили більше 27 тисяч об'єктів щодо дотримання карантину
Київ • УНН
КИЇВ. 30 червня. УНН. Станом на 29 червня з моменту посилення контролю Держпродспоживслужба здійснила перевірки на 27667 об’єктах щодо дотримання карантинних заходів. Про це повідомляє УНН з посиланням на Міністерство розвитку громад та територій.
Із них перевірено: закладів громадського харчування 8395, агропродовольчих ринків – 3363, об’єктів торгівлі продовольчими товарами – 15909.
Перевірки було здійснено відповідно до постанов головного державного санітарного лікаря, найбільш часті порушення зафіксовано – порушення маскового режиму, відсутність термометрії на вході, порушення допустимої кількості людей в приміщенні.
Як раніше зазначав перший заступник голови Державної комісії ТЕБ та НС, міністр розвитку громад та територій України Олексій Чернишов, такі перевірки мають бути системними, зважаючи на темпи кількості захворювань на коронавірус після пом’якшення карантину.
Так, в період з 21 по 28 червня загальна кількість нових підтверджених випадків становить понад 7 тисяч людей. МОЗ наголошує на необхідності посилення контролю за дотриманням карантину та притягання його порушників до відповідальності. Зокрема, з цією метою залучаються сили Національної поліції та Держпродспоживслужби.
Нагадаємо, в Україні вже понад 43,6 тис. випадків COVID-19, за добу - 646 випадків.