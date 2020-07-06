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Ослабление карантина в Киеве: ресторанам и кинотеатрам разрешили работать после 22 часов

Киев  •  УНН

 • 14729 просмотра

КИЕВ. 6 июля. УНН. Комиссия ТЭБ и ЧС в столице позволила ресторанам, заведениям общественного питания и кинотеатрам работать после 22:00. Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко во время брифинга в понедельник, передает УНН.

"Сообщаю, что сегодня комиссия по чрезвычайным ситуациям города позволила ресторанам, заведениям общественного питания и кинотеатрам и театрам работать после 22 часов, с соблюдением санитарных норм и регламентов. Работа же развлекательных заведений и проведение культурно-массовых мероприятий - ограничены до 22 часов", - сказал городской голова.

По его словам, город продолжает проверки субъектов хозяйствования на соблюдение регламентов работы.

"Только в прошлом месяце специальная комиссия, в которую входят сотрудники Госпродпотребслужбы, полиции и Муниципальной охраны, составили 369 протоколов о нарушениях. Обнаружены нарушения и на продовольственных рынках и в магазинах, в торговых центрах и в кафе и ресторанах. Нарушителей штрафуют, но беспокоит тот факт, что предприниматели начали пренебрегать элементарными правилами, подвергая опасности и своих сотрудников, и посетителей. А это может привести к вспышкам болезни. И тогда нам придется снова вернуться к строгим ограничениям. Я хотел бы, чтобы все это понимали", - добавил Кличко.

Как сообщалось в УНН, по состоянию на 29 июня с момента усиления контроля Госпродпотребслужба провела проверки на 27667 объектах по соблюдению карантинных мероприятий.

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