Посівна-2020: аграрії розпочали сівбу сої

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КИЇВ. 10 квітня. УНН. Українські аграрії засіяли ярими зерновими, зернобобовими та технічними культурами уже 18% від очікуваних площ - 2,7 млн га, зокрема, розпочато сівбу сої. Про це повідомив заступник міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України Тарас Висоцький у Facebook, передає УНН.

"Станом на 9 квітня посіяно 2,7 млн га ярих зернових, зернобобових та технічних культур, що становить 18% до прогнозу (15,3 млн га)", - повідомив він.

Зокрема:

  • пшениці – 112,3 тис. га із прогнозованих 132,5 тис. га;
  • ячменю – 854,2 тис. га із 1,1 млн га;
  • вівса – 86,5 тис. га із 95 тис. га;
  • гороху – 346,6 тис. га із 396 тис. га;
  • кукурудзи – 290,1 тис. га із 5,4 млн га;
  • цукрових буряків – 117,4 тис. га із 209 тис. га;
  • соняшнику – 861,8 тис. га із 6,2 млн га;
  • сої – 23,8 тис. га з прогнозованих 1,4 млн га.

Лідерами за темпами сівби цього тижня, з його слів, були аграрії Вінницької (176 тис. га), Миколаївської (168 тис. га), Черкаської (237 тис. га) та Хмельницької (208,5 тис. га) областей.

Прогнозована площа основних ярих культур (10 культур) становить 15,26 млн га, що на 0,3 млн га більше, ніж у 2019 році. У структурі посівів ярої групи за прогнозами збільшиться частка кукурудзи та соняшнику, зменшиться ячменю, сої та цукрового буряку.

Нагадаємо, у Мінекономіки дали прогноз врожаю зернових у 2020 році.

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