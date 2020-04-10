Посевная-2020: аграрии начали сев сои
Киев • УНН
КИЕВ. 10 апреля. УНН. Украинские аграрии засеяли яровыми зерновыми, зернобобовыми и техническими культурами уже 18% от ожидаемых площадей - 2,7 млн га, в частности, начато сев сои. Об этом сообщил заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тарас Высоцкий в Facebook, передает УНН.
"По состоянию на 9 апреля посеяно 2,7 млн га яровых зерновых, зернобобовых и технических культур, что составляет 18% к прогнозу (15,3 млн га)", - сообщил он.
В частности:
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- пшеницы - 112,3 тыс. га с прогнозируемых 132,5 тыс. га;
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- ячменя - 854,2 тыс. га с 1,1 млн га;
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- овса - 86,5 тыс. га с 95 тыс. га;
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- гороха - 346,6 тыс. га из 396 тыс. га;
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- кукурузы - 290,1 тыс. га с 5,4 млн га;
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- сахарной свеклы - 117,4 тыс. га с 209 тыс. га;
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- подсолнечника - 861,8 тыс. га с 6,2 млн га;
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- сои - 23,8 тыс. га из прогнозируемых 1,4 млн га.
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Лидерами по темпам сева на этой неделе, по его словам, были аграрии Винницкой (176 тыс. га), Николаевской (168 тыс. га), Черкасской (237 тыс. га) и Хмельницкой (208,5 тыс. га) областей.
Прогнозируемая площадь основных яровых культур (10 культур) составляет 15,26 млн га, что на 0,3 млн га больше, чем в 2019 году. В структуре посевов яровой группы по прогнозам увеличится доля кукурузы и подсолнечника, уменьшится ячменя, сои и сахарной свеклы.
Напомним, в Минэкономики дали прогноз урожая зерновых в 2020 году.