Посилення обороноздатності України: Резніков провів переговори з главою Міноборони Фінляндії
Київ • УНН
КИЇВ. 2 листопада. УНН. Міністр оборони України Олексій Резніков обговорив з главою Міноборони Фінляндії Антті Кайкконеном посилення обороноздатності України, передає УНН.
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"Сьогодні я мав продуктивну розмову з міністром оборони Фінляндії Антті Кайкконеном. Ми обговорили додаткові шляхи посилення обороноздатності України. Ми безмежно вдячні Фінляндії за потужну підтримку!" - написав Резніков у Twitter.
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