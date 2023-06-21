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В Туреччині планується технічна зустріч представників України з партнерами в рамках створення "коаліції охочих" - джерела
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Пошуки зниклої на шляху до "Титаніка" туристичної субмарини тривають: під водою зафіксували удари

Київ • УНН

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КИЇВ. 21 червня. В Атлантичному океані четвертий день продовжуються пошуки зниклого підводного човна, який прямував до затонулого «Титаніка», сьогодні вдалося зафіксувати звуки ударів, які можуть йти від субмарини, повідомляє УНН з посиланням на CNN.

Пошуки зниклої на шляху до "Титаніка" туристичної субмарини тривають: під водою зафіксували удари

Деталі

До спецоперації з пошуку залучені військові зі США та Канади, а також літаки. Зазначається, що гідро-акустичним пристроям удалося зафіксувати звуки стукоту, які лунали з проміжком у пів години. Завдяки цьому і планують установити, де перебуває судно.

Як повідомляє видання, уламки «Титаніка» лежать приблизно на 12 500 футів (3810 м) нижче рівня моря, що приблизно в 10 разів перевищує висоту Емпайр-Стейт-Білдінг.

На борту підводного човна перебуває п’ятеро туристів: французький дайвер, британський дослідник-мільярдер, двоє пакистанців – батько і син з відомої пакистанської бізнес-сім’ї, генеральний директор і засновник OceanGate, що проводить тур. Такі дані наводить видання, посилаючись на соцмережі і заяви родичів.

Нагадаємо

Туристичний підводний човен, що занурювався до уламків "Титаніка", зник безвісти.

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