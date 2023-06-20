Туристичний підводний човен, що занурювався до уламків "Титаніка", зник безвісти
Київ • УНН
КИЇВ. 20 червня. УНН. Масштабна пошуково-рятувальна операція проводиться в середній Атлантиці після того, як у неділю під час занурення до місця загибелі "Титаніка" зник туристичний підводний човен, пише УНН з посиланням на ВВС.
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Зв'язок з невеликим підводним човном було втрачено приблизно через годину і 45 хвилин після занурення, повідомила берегова охорона США. Туристична фірма OceanGate заявила, що вивчаються всі можливості для порятунку п'ятьох людей, які перебували на борту. Вартість восьмиденної подорожі, що включає занурення до затонулого судна на глибину 3800 м, становить 250 000 доларів.
Урядові установи, військово-морські сили США і Канади, а також комерційні глибоководні фірми допомагають рятувальній операції, повідомили офіційні особи.
Уламки "Титаніка" лежать приблизно в 700 км на південь від Сент-Джонса, Ньюфаундленд, хоча рятувальною операцією керують з Бостона, штат Массачусетс. Вважається, що зникле судно - це підводний човен Titan компанії OceanGate, підводний човен розміром з вантажівку, який вміщує п'ять осіб і зазвичай занурюється з чотириденним аварійним запасом кисню.
"Зараз у нас є десь від 70 до повних 96 годин", - заявив у понеділок вдень контр-адмірал з Берегової охорони США Джон Маугер.
Він також повідомив, що в пошуках судна задіяні два літаки, підводний човен і гідролокаційні буї, але зазначив, що район, в якому відбуваються пошуки, є "віддаленим", що ускладнює операцію. За його словами, рятувальні команди "сприймають це особисто" і роблять все можливе, щоб доставити тих, хто перебуває на борту, "додому в безпеці".
Серед тих, хто перебуває на зниклому підводному човні - 58-річний британський бізнесмен-мільярдер і дослідник Геміш Гардінг, повідомила його сім'я.
У соціальних мережах на вихідних він "з гордістю нарешті оголосив", що буде на борту місії до місця аварії "Титаніка", але додав, що через "найгіршу зиму в Ньюфаундленді за останні 40 років ця місія, ймовірно, буде першою і єдиною пілотованою місією до "Титаніка" у 2023 році".
"Щойно відкрилося погодне вікно, і ми збираємося спробувати зануритися завтра", - написав пізніше він.
Компанія OceanGate називає восьмиденну подорож на своєму вуглепластиковому підводному апараті "шансом вийти за межі повсякденного життя і відкрити для себе щось справді надзвичайне". На сайті компанії повідомляється, що одна експедиція вже триває, а ще дві заплановані на червень 2024 року.
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