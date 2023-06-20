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Туристическая подводная лодка, погружавшаяся к обломкам "Титаника", пропала без вести

Киев • УНН

 • 1449177 просмотра

КИЕВ. 20 июня. УНН. Масштабная поисково-спасательная операция проводится в средней Атлантике после того, как в воскресенье во время погружения к месту гибели "Титаника" исчезла туристическая подводная лодка, пишет УНН со ссылкой на ВВС.

Туристическая подводная лодка, погружавшаяся к обломкам "Титаника", пропала без вести

Детали

Связь с небольшой подводной лодкой была потеряна примерно через час и 45 минут после погружения, сообщила береговая охрана США. Туристическая фирма OceanGate заявила, что изучаются все возможности для спасения пятерых человек, находившихся на борту. Стоимость восьмидневного путешествия, включающего погружение к затонувшему судну на глубину 3800 м, составляет 250 000 долларов.

Правительственные учреждения, военно-морские силы США и Канады, а также коммерческие глубоководные фирмы помогают спасательной операции, сообщили официальные лица.

Обломки "Титаника" лежат примерно в 700 км к югу от Сент-Джонса, Ньюфаундленд, хотя спасательной операцией руководят из Бостона, штат Массачусетс. Считается, что пропавшее судно - это подводная лодка Titan компании OceanGate, подводная лодка размером с грузовик, которая вмещает пять человек и обычно погружается с четырехдневным аварийным запасом кислорода.

 "Сейчас у нас есть где-то от 70 до полных 96 часов", - заявил в понедельник днем контр-адмирал из Береговой охраны США Джон Маугер.

Он также сообщил, что в поисках судна задействованы два самолета, подводная лодка и гидролокационные буи, но отметил, что район, в котором происходят поиски, является "отдаленным", что затрудняет операцию. По его словам, спасательные команды "воспринимают это лично" и делают все возможное, чтобы доставить тех, кто находится на борту, "домой в безопасности".

Среди тех, кто находится на пропавшей подлодке - 58-летний британский бизнесмен-миллиардер и исследователь Хэмиш Гардинг, сообщила его семья.

В социальных сетях на выходных он "с гордостью наконец объявил", что будет на борту миссии к месту крушения "Титаника", но добавил, что из-за "худшей зимы в Ньюфаундленде за последние 40 лет эта миссия, вероятно, будет первой и единственной пилотируемой миссией к "Титанику" в 2023 году".

"Только что открылось погодное окно, и мы собираемся попробовать погрузиться завтра", - написал позже он.

Компания OceanGate называет восьмидневное путешествие на своем углепластиковом подводном аппарате "шансом выйти за пределы повседневной жизни и открыть для себя что-то действительно необычное". На сайте компании сообщается, что одна экспедиция уже продолжается, а еще две запланированы на июнь 2024 года.

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