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Поиски пропавшей на пути к "Титанику" туристической субмарины продолжаются: под водой зафиксировали удары

Киев • УНН

 • 2519485 просмотра

КИЕВ. 21 июня. В Атлантическом океане четвертый день продолжаются поиски пропавшей подводной лодки, которая направлялась к затонувшему «Титанику», сегодня удалось зафиксировать звуки ударов, которые могут исходить от субмарины, сообщает УНН со ссылкой на CNN.

Поиски пропавшей на пути к "Титанику" туристической субмарины продолжаются: под водой зафиксировали удары

Детали

К спецоперации по поиску привлечены военные из США и Канады, а также самолеты. Отмечается, что гидро-акустическим устройствам удалось зафиксировать звуки стука, которые раздавались с промежутком в полчаса. Благодаря этому и планируют установить, где находится судно.

Как сообщает издание, обломки «Титаника» лежат примерно на 12 500 футов (3810 м) ниже уровня моря, что примерно в 10 раз превышает высоту Эмпайр-Стейт-Билдинг.

На борту подводной лодки находится пять туристов: французский дайвер, британский исследователь-миллиардер, двое пакистанцев – отец и сын из известной пакистанской бизнес-семьи, генеральный директор и основатель OceanGate, проводящей тур. Такие данные приводит издание, ссылаясь на соцсети и заявления родственников.

Напомним

Туристическая подводная лодка, погружавшаяся к обломкам "Титаника", пропала без вести.

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