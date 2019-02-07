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Пошуки зниклих людей на Дніпрі перевели у пасивний стан

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КИЇВ. 7 лютого. УНН. Обухівською районною радою було прийнято рішення про перевід пошукових робіт двох людей, які зникли 2 лютого на річці Дніпро в смт Козин Київської області, у пасивний стан. Про це кореспонденту УНН розповіли в прес-службі ГУ ДСНС у Київській області.

"Обухівською районною радою було прийнято рішення про перевід пошукових робіт двох людей, які зникли 2 лютого на річці Дніпро в смт Козин Київської області, у пасивний стан. Зараз не залучаються ніякі структури для пошуків, а чекають на повідомлення від місцевих рибалок та проводять моніторинг узбережжя, прилеглих територій селищних хат", - сказали в прес-службі.

Також в прес-службі зазначили, що тіла не було знайдено ні наземним, ні надводним, ні підводним, і навіть за допомогою вертольота, тому чекають на те, що тіла десь спливуть і приб'ються до берега.

Нагадаємо, на річці Дніпро із залученням вертольота Мі-8 шукають двох людей, які зникли 2 лютого у селищі Козин Київської області, коли чоловік на моторному човні вирушив забирати з острова двох товаришів. Тіло одного потопельника знайшли напередодні.

Як повідомляв УНН, у Києві в Дніпрі виявили тіло одного з чоловіків, які зникли безвісти 2 лютого. Раніше у ДСНС повідомляли, що 2 лютого о 17:52 до оперативно-диспетчерської служби Обухівського району надійшло повідомлення про те, що на річці Дніпро в смт Козин чоловік на моторному човні вирушив забирати з острова двох товаришів (приблизно о 17:00) та не повернувся. Телефонний зв’язок з ним встановити не вдалось.

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