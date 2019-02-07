Поиски пропавших людей на Днепре перевели в пассивное состояние

"Обуховским районным советом было принято решение о переводе поисковых работ двух людей, которые исчезли 2 февраля на реке Днепр в пгт Козин Киевской области, в пассивное состояние. Сейчас не привлекаются никакие структуры для поисков, а ждут сообщение от местных рыбаков и проводят мониторинг побережья, прилегающих территорий поселковых домов", - сказали в пресс-службе.

Также в пресс-службе отметили, что тела не были найдены ни наземным, ни надводным, ни подводным, а также с помощью вертолета, поэтому ждут, что тела где-то всплывут и прибьются к берегу.

Напомним, на реке Днепр с привлечением вертолета Ми-8 ищут двух человек, пропавших 2 февраля в поселке Козин Киевской области, когда человек на моторной лодке отправился забирать с острова двух товарищей. Тело одного утопленника нашли накануне.



Как сообщал УНН, в Киеве в Днепре обнаружили тело одного из мужчин, которые пропали без вести 2 февраля. Ранее в ГСЧС сообщали, что 2 февраля в 17:52 в оперативно-диспетчерскую службу Обуховского района поступило сообщение о том, что на реке Днепр в пгт Козин человек на моторной лодке отправился забирать с острова двух товарищей (примерно в 17:00) да не вернулся. Телефонная связь с ним установить не удалось.



