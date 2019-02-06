Зниклих на Дніпрі людей шукають вертольотом
Київ • УНН
КИЇВ. 6 лютого. УНН. На річці Дніпро із залученням вертольота Мі-8 шукають двох людей, які зникли 2 лютого у селищі Козин Київської області, коли чоловік на моторному човні вирушив забирати з острова двох товаришів. Тіло одного потопельника знайшли напередодні. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу ДСНС.
"Рятувальники продовжують пошуки громадян, які зникли на річці Дніпро в смт Козин", - вказали рятувальники.
Подія сталася 2 лютого. Того дня о 17:52 до оперативно-диспетчерської служби Обухівського району надійшло повідомлення про те, що близько 17:00 у Козині на річці Дніпро чоловік на моторному човні вирушив забирати з острова двох товаришів та не повернувся. Телефонний зв’язок з ним встановити не вдалось.
Надзвичайники обстежили акваторію та місце на острові, де ймовірно могли бути чоловіки. Проте, ані на воді, ані на самому острові громадян та човен не виявили.
5 лютого о 10:40 тіло одного потопельника було піднято на поверхню на відстані 5 км від місця їх перебування.
"З метою ретельнішого обстеження території в районі пошуків ДСНС додатково було залучено гелікоптер Мі-8. На даний час пошуки тривають", - вказали у відомстві.