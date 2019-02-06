Зниклих на Дніпрі людей шукають вертольотом

КИЇВ. 6 лютого. УНН. На річці Дніпро із залученням вертольота Мі-8 шукають двох людей, які зникли 2 лютого у селищі Козин Київської області, коли чоловік на моторному човні вирушив забирати з острова двох товаришів. Тіло одного потопельника знайшли напередодні. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу ДСНС.