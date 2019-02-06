Пропавших на Днепре людей ищут вертолетом
Киев • УНН
КИЕВ. 6 февраля. УНН. На реке Днепр с привлечением вертолета Ми-8 ищут двух человек, пропавших 2 февраля в поселке Козин Киевской области, когда мужчина на моторной лодке отправился забирать с острова двух товарищей. Тело одного утопленника нашли накануне. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.
"Спасатели продолжают поиски людей, пропавших на реке Днепр в пгт Козин", - указали спасатели.
Произошло событие 2 февраля. В тот день в 17:52 в оперативно-диспетчерскую службу Обуховского района поступило сообщение о том, что около 17:00 в Козине на реке Днепр мужчина на моторной лодке отправился забирать с острова двух товарищей и не вернулся. Телефонную связь с ним установить не удалось.
Чрезвычайники обследовали акваторию и место на острове, где предположительно могли быть мужчины. Однако, ни на воде, ни на самом острове граждан и лодку не обнаружили.
5 февраля в 10:40 тело одного утопленника было поднято на поверхность на расстоянии 5 км от места их нахождения.
"С целью более тщательного обследования территории в районе поисков ГСЧС дополнительно был привлечен вертолет Ми-8. В настоящее время поиски продолжаются", - указали в ведомстве.