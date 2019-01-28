Пошуки тіла загиблого під лавиною туриста відновили
Київ • УНН
КИЇВ. 28 січня. УНН. Сьогодні зранку рятувальники відновити пошуки тіла туриста, що загинув внаслідок сходження снігової лавини у Карпатах. Про це в коментарі журналісту УНН повідомила речниця Державної служби з надзвичайних ситуацій у Закарпатській області Наталія Батир.
“Сьогодні покращилась синоптична ситуація з хуртовинами і снігом, було прийнято рішення відновити пошуки”, - зазначила Наталія Батир.
Проте, вона додала, що наразі у горах зберігається третій рівень лавинної небезпеки.
Нагадаємо, 24 січня 2019 року снігова лавина у Карпатах накрила трьох туристів. Двом вдалося відкопатися, один турист – загинув.
Вчора пошуки було призупинено через погані погодні умови.