Пошуки тіла загиблого під лавиною туриста знову призупинено

ukru
23 березня, 12:58 • 167938 перегляди

США хоче досягти перемир’я у війні між росією та Україною до 20 квітня - Bloomberg

22 березня, 15:05 • 432354 перегляди

В Україну можуть відправити контингент під егідою ООН з країн Азії та Південної Америки - ЗМІ

22 березня, 14:14 • 422882 перегляди

Китай розглядає можливість розміщення контингенту в Україні - ЗМІ

22 березня, 11:43 • 409437 перегляди

Охорону кордону України з Румунією та Угорщиною посилили

21 березня, 18:19 • 414803 перегляди

П’ять інтригуючих турецьких серіалів: що подивитися у вільний час

21 березня, 16:46 • 305410 перегляди

У Страсбурзі завершили підготовку документів для створення Спецтрибуналу щодо агресії рф - МЗС

21 березня, 12:30 • 252673 перегляди

В Україні створили держaгентство "ПлейСіті" на заміну ліквідованої КРАІЛ

21 березня, 08:36 • 491623 перегляди

Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

21 березня, 07:14 • 176023 перегляди

Генштаб: російські звинувачення щодо станції "суджа" безпідставні, ворог вдався до провокації з її обстрілом

Ексклюзив
21 березня, 07:00 • 421541 перегляди

"Перспектива 21.3" у Броварах: історія родини, яка змінює майбутнє людей із синдромом Дауна

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+5°
5.4 м/с
76 %
755 мм
Дощ, очікується, що дощ закінчиться через 2 години
Популярнi новини
Іран висунув США умову для переговорів щодо ядерної угоди

Іран висунув США умову для переговорів щодо ядерної угоди

23 березня, 16:50 • 117887 перегляди
Польща посилює охорону кордону з білоруссю, туди незабаром направить ще 500 прикордонників

Польща посилює охорону кордону з білоруссю, туди незабаром направить ще 500 прикордонників

23 березня, 17:08 • 111717 перегляди
На Донеччині внаслідок російських обстрілів загинули дві людини та одна поранена

На Донеччині внаслідок російських обстрілів загинули дві людини та одна поранена

23 березня, 17:22 • 152467 перегляди
Прем'єр Канади Карні оголосив дострокові вибори: що відомо

Прем'єр Канади Карні оголосив дострокові вибори: що відомо

23 березня, 17:43 • 112513 перегляди
У застосунку "Армія+" тимчасово недоступні залізничні квитки

У застосунку "Армія+" тимчасово недоступні залізничні квитки

23 березня, 17:53 • 122206 перегляди
Публікації
Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

21 березня, 17:51 • 409743 перегляди
Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

21 березня, 08:36 • 491626 перегляди
"Перспектива 21.3" у Броварах: історія родини, яка змінює майбутнє людей із синдромом Дауна

"Перспектива 21.3" у Броварах: історія родини, яка змінює майбутнє людей із синдромом Дауна
Ексклюзив

21 березня, 07:00 • 421541 перегляди
Весняні канікули: 5 ідей для корисного дозвілля дитини вдома

Весняні канікули: 5 ідей для корисного дозвілля дитини вдома

21 березня, 06:24 • 375129 перегляди
Весняне прибирання: поради для чистоти вікон, шаф та побутової техніки

Весняне прибирання: поради для чистоти вікон, шаф та побутової техніки

21 березня, 05:45 • 323726 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Amazon збирається залучити нових продюсерів до франшизи про Джеймса Бонда

Amazon збирається залучити нових продюсерів до франшизи про Джеймса Бонда

22 березня, 13:53 • 161604 перегляди
Крістоф Вальц приєднався до нового сезону "Вбивств в одній будівлі"

Крістоф Вальц приєднався до нового сезону "Вбивств в одній будівлі"

22 березня, 13:21 • 158648 перегляди
Блейк Лайвлі та Раян Рейнольдс пропустять Met Gala

Блейк Лайвлі та Раян Рейнольдс пропустять Met Gala

22 березня, 10:28 • 159518 перегляди
Boston Dynamics вражає новими трюками: робот Atlas станцював брейкданс

Boston Dynamics вражає новими трюками: робот Atlas станцював брейкданс

22 березня, 09:57 • 154053 перегляди
Віцепрезидент США Венс продав будинок під Вашингтоном за $1,87 млн ​​за 18 днів

Віцепрезидент США Венс продав будинок під Вашингтоном за $1,87 млн ​​за 18 днів

22 березня, 09:42 • 157602 перегляди
Актуальне
Пошуки тіла загиблого під лавиною туриста знову призупинено

Пошуки тіла загиблого під лавиною туриста знову призупинено

Київ • УНН

 • 13217 перегляди

КИЇВ. 27 січня. УНН. Сьогодні зранку рятувальники намагалися відновити пошуки тіла туриста, що загинув внаслідок сходження снігової лавини у Карпатах. Але спроба виявилася невдалою через погані погодні умови. Про це УНН повідомили у прес-службі ГУ ДСНС Закарпатської області.

"Поки погода не покращиться - ми того місця не дістанемося, це дуже ризиковано. Це знаходиться в ущелині. Річ у тім, що там можливе сходження снігових лавин аж з трьох боків. Тому аби не наражати рятувальників на ризик – пошуки призупинено", - розповіли і прес-службі управління.

Вчора рятувальники також намагалися розшукати тіло туриста, нагадали в управлінні.

"Але через нульову видимість пошуки були призупинені", - додали в прес-службі управління.

Нагадаємо, 24 січня 2019 року снігова лавина у Карпатах накрила трьох туристів. Двом вдалося відкопатися, один турист – загинув.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Кримінал та НП

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$246.11
Brent
$71.31
Bitcoin
$85,564.20
S&P 500
$5,648.07
Газ TTF
$42.61
Золото
$3,052.87
Ethereum
$1,980.42