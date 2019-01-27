Пошуки тіла загиблого під лавиною туриста знову призупинено
Київ • УНН
КИЇВ. 27 січня. УНН. Сьогодні зранку рятувальники намагалися відновити пошуки тіла туриста, що загинув внаслідок сходження снігової лавини у Карпатах. Але спроба виявилася невдалою через погані погодні умови. Про це УНН повідомили у прес-службі ГУ ДСНС Закарпатської області.
"Поки погода не покращиться - ми того місця не дістанемося, це дуже ризиковано. Це знаходиться в ущелині. Річ у тім, що там можливе сходження снігових лавин аж з трьох боків. Тому аби не наражати рятувальників на ризик – пошуки призупинено", - розповіли і прес-службі управління.
Вчора рятувальники також намагалися розшукати тіло туриста, нагадали в управлінні.
"Але через нульову видимість пошуки були призупинені", - додали в прес-службі управління.
Нагадаємо, 24 січня 2019 року снігова лавина у Карпатах накрила трьох туристів. Двом вдалося відкопатися, один турист – загинув.