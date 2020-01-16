Посеред Миколаєва дві групи молодиків влаштували стрілянину, є поранені
Київ • УНН
КИЇВ. 16 січня. УНН. У середу ввечері, 15 січня, в Інгульскому районі Миколаєва виник конфлікт між двома групами молодиків, що закінчився стріляниною. Про це повідомляє пресцентр поліції області, інформує УНН.
Повідомлення про те, що на вул. Театральна поблизу спорткомплексу, що у Інгульському районі Миколаєва, з автомобіля Mercedes Benz A 160 невідомі здійснили постріли у напрямку молодиків до поліції повідомили перехожі близько 18:40 15 січня.
“На місці події правоохоронці з’ясували, що між двома групами молодих людей виник конфлікт через особисті стосунки. Домовившись зустрітись і поговорити, від однієї зі сторін конфлікту прийшло троє молодиків, з іншої — четверо. З часом розмова переросла у сварку, а згодом один із учасників дістав пістолет, попередньо, травматичної дії та здійснив декілька пострілів у напрямку опонентів. Внаслідок стрілянини один із чоловік отримав ушкодження ноги, ще один —пошкодження на обличчі та удари по голові”, — йдеться у повідомленні.
З місця події зловмисники зникли на Mercedes Benz A 160, який невдовзі відшукали поліцейські на одній із вулиць Інгульського району з одним із втікачів. Також поліцейські вилучили пістолет, попередньо, травматичної дії, який зловмисники встигли викинути у сміттєбак.
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“На місці події продовжують працювати поліцейські. Речові докази, гільзи та пістолет, вилучені. Життю постраждалих нічого не загрожує”, — додали правоохоронці.
Наразі правоохоронці продовжують встановлювати місце знаходження зловмисників.
Попередньо слідчі кваліфікували подію за ознаками ч. 4 ст. 296 КК України “Хуліганство”. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до семи років.
Нагадаємо, хлопець у центрі Львова влаштував стрілянину.