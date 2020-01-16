Посреди Николаева две группы молодых людей устроили стрельбу, есть раненые
Киев • УНН
КИЕВ. 16 января. УНН. В среду вечером, 15 января, в Ингульский районе Николаева возник конфликт между двумя группами молодых людей, закончился стрельбой. Об этом сообщает пресс-центр полиции области, информирует УНН.
Сообщение о том, что на ул. Театральная вблизи спорткомплекса, что в Ингульскому районе Николаева, из автомобиля Mercedes Benz A 160 неизвестные совершили выстрелы в направлении молодых в полицию сообщили прохожие около 18:40 15 января.
“На месте происшествия правоохранители выяснили, что между двумя группами молодых людей возник конфликт из-за личных отношений. Договорившись встретиться и поговорить, от одной из сторон конфликта пришло трое молодых людей, с другой — четверо. Со временем разговор перерос в ссору, а затем один из участников достал пистолет, предварительно, травматического действия и осуществил несколько выстрелов в направлении оппонентов. В результате стрельбы один из человек получил повреждения ноги, еще один -повреждения на лице и удары по голове”, — говорится в сообщении.
С места происшествия злоумышленники скрылись на Mercedes Benz A 160, который вскоре нашли полицейские на одной из улиц Ингульского района с одним из беглецов. Также полицейские изъяли пистолет, предварительно, травматического действия, который злоумышленники успели выбросить в мусорный бак.
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“На месте происшествия продолжают работать полицейские. Вещественные доказательства, гильзы и пистолет, изъяты. Жизни пострадавших ничего не угрожает”, — добавили правоохранители.
Правоохранители продолжают устанавливать место нахождения злоумышленников.
Предварительно следователи квалифицировали событие по признакам ч. 4 ст. 296 УК Украины “Хулиганство”. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до семи лет.
Напомним, парень в центре Львова устроил стрельбу.