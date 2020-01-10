Хлопець у центрі Львова влаштував стрілянину
Київ • УНН
КИЇВ. 10 січня. УНН. У Львові патрульні затримали молодика, який, зі слів очевидців, стріляв на вулиці Коперника. Про це Гал-інфо повідомили у прес-службі Патрульної поліції Львівської області, передає УНН.
Як пише видання, цієї нічної зміни надійшов виклик про стрільбу на вулиці Коперника невідомим хлопцем. Патрульні прибувши на місце події, виявили молодика, схожого за описами. Хлопця затримали і при поверхневій перевірці у нього виявили предмет, схожий на пістолет.
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Інспектори встановили, що це 18 - річний юнак. Його доставили у відділ поліції для встановлення обставин.