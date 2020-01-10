Парень в центре Львова устроил стрельбу
Киев • УНН
КИЕВ. 10 января. УНН. Во Львове патрульные задержали молодого человека, который, по словам очевидцев, стрелял на улице Коперника. Об этом Гал-инфо сообщили в пресс-службе патрульной полиции Львовской области, передает УНН.
Как пишет издание, во время этой ночной смены поступил вызов о стрельбе на улице Коперника неизвестным парнем. Патрульные прибыв на место происшествия, обнаружили молодого человека, похожего по описанию. Парня задержали и при поверхностной проверке у него обнаружили предмет, похожий на пистолет.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Мужчина, вооруженный мечом и пистолетом, устроил стрельбу в селе
Инспекторы установили, что это 18 - летний юноша. Его доставили в отдел полиции для установления обстоятельств.