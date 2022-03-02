Пощади не чекайте: у ССО України "передали привіт" російським артилеристам - "ви, черви, стали нашою ціллю номер один"

Цитата

“Братство ССО України передає привіт російським артилеристам. Ми вас вітаємо: після того як ви накрили найжорстокішими обстрілами наші мирні міста, наших рідних, дітей, близьких - ви, черви, стали нашою метою номер один, - йдеться в заяві.

У ССО пояснюють російським "Ванькам", що ті "начебто далеко і стріляють по цілях яких не бачать": по маленьким дітям, старим, будинкам, дитячим садкам, школам і лікарням.

"Все це для вас просто цілі. Стрельнули, полетіло, потрапили - за*бись, правильно пацани?" - додають у відомстві.

Військові пояснюють російським "червам", що вони своїх цілей не бачать, і їм від цього начебто як легше.

“Але повірте: легше вам, мразям, вже не буде ніколи. Інформація по вам - вже у нас. А якщо по комусь ще немає, то це питання лічених хвилин. Відтепер ніяких полонених російських артилеристів більше не буде. Ніякої пощади, ніякого "будь ласка не вбивайте, я здаюся" вже не пройде. Кожен розрахунок, неважливо: командир, водій, навідник, заряджаючий - будуть зарізані як свині. Дзюрте у штані, ми за вами вже прийшли", - додають у відомстві.

У ССО також попросили російських окупантів зателефонувати своїм матерям востаннє, і попередити про те, що вони скоро помруть за всі ті втрати, які зараз несе український народ.

Додамо

Російське Міністерство оборони вперше за час війни офіційно визнало, що армія окупантів зазнає значних втрат і назвало цифри — 498 загиблих і 1 597 поранених.



За інформацією Міноборони України, ЗСУ вбили вже майже 6000 окупантів. А судячи з коментарів в російських пабліках, даними РФ не вірять навіть самі росіяни", - повідомляє Центр.

Міноборони Росії на четвертий день війни з Україною визнало втрати - повідомило про загибель російських солдатів - але не назвало цифр. Також там підтвердили, що якусь кількість російських військовослужбовців взято в полон.