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Пощады не ждите: в ССО Украины “передали привет” российским артиллеристам - "вы, черви, стали нашей целью номер один"

Киев • УНН

 • 675257 просмотра

КИЕВ. 2 марта. УНН. Отныне Силы специальных операций Украины не будут щадить российских оккупантов, которые незаконно вторглись на суверенную территорию украинского государства и продолжают бомбить мирное население и города Украины. Соответствующее заявление опубликовано на официальной Facebook странице командования Сил специальных операций Украины, пишет УНН.

Цитата

“Братство ССО Украины передает привет русским артиллеристам. Мы вас поздравляем: после того как вы накрыли жесточайшими обстрелами наши мирные города, наших родных, детей, близких - вы, черви, стали нашей целью номер один, - говорится в заявлении.

В ССО объясняют русским “Ванькам”, что те “вроде бы далеко и стреляют по целям которых не видят”: по маленьким детям, старикам, домам, детским садам, школам и больницам.

“Все это для вас просто цели. Стрельнули, полетело, попали - за*бись, правильно пацаны?” - добавляют в ведомстве.

Военные объясняют российским “червякам”, что они своих целей не видят, и им от этого вроде бы как легче.

“Но поверьте: легче вам, мразям, уже не будет никогда. Информация по вам - уже у нас. А если по кому-то еще нет, то это вопрос считанных минут. Отныне никаких пленных русских артиллеристов больше не будет. Никакой пощады, никакое "пожалуйста не убивайте, я сдаюсь" уже не пройдет. Каждый расчет, неважно: командир, водитель, наводчик, заряжающий - будут зарезаны как свиньи. Ссыте в штаны, мы за вами уже пришли”, - добавляют в ведомстве.

В ССО также попросили российских оккупантов позвонить своим матерям в последний раз, и предупредить о том, что они скоро умрут за все те потери, которые сейчас несет украинский народ.

Добавим

Российское Министерство обороны впервые за время войны официально признало, что армия оккупантов несет значительные потери и назвало цифры — 498 погибших и 1 597 раненых.

По информации Минобороны Украины, ВСУ убили уже почти 6000 оккупантов. А судя по комментариям в российских пабликах, данным РФ не верят даже сами россияне", - сообщает Центр.

Минобороны России на четвертый день войны с Украиной признало потери - сообщило о гибели российских солдат - но не назвало цифр. Также там подтвердили, что какое-то количество российских военнослужащих взято в плен.

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