Посадовця Держгеокадастру Київщини затримано на хабарі у 200 тис. грн
Київ • УНН
КИЇВ. 31 травня. УНН. Головного спеціаліста відділу контролю за використанням та охороною земель головного управління Держгеокадастру затримано під час отримання хабара у 200 тис. грн за зміну цільового призначення 35-ти земельних ділянок у передмісті Києва. Про це передає УНН з посиланням на прес-службу військової прокуратури Центрального регіону України.
"Військовою прокуратурою Київського гарнізону Центрального регіону України спільно із співробітниками управління захисту економіки в Київській області департаменту захисту економіки Національної поліції затримано головного спеціаліста відділу контролю за використанням та охороною земель головного управління Держгеокадастру під час отримання ним неправомірної вигоди", - йдеться у повідомленні.
Нечистий на руку посадовець отримав “винагороду” в розмірі 200 тис. грн за зміну цільового призначення 35-ти земельних ділянок у передмісті Києва.
Посадовця затримано в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України за підозрою у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України (одержання службовою особою неправомірної вигоди у великому розмірі поєднане з вимаганням).
Наразі вирішується питання про обрання запобіжного заходу.
Нагадаємо, що санкція ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від 5-ти до 10-ти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3-ьох років, з конфіскацією майна.
Як повідомляв УНН 26 травня, підозрюваного у хабарництві чиновника передали на поруки футболістам на Кіровоградщині.