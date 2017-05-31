Чиновника Госгеокадастра Киевской области задержали на взятке в 200 тыс. грн
Киев • УНН
КИЕВ. 31 мая. УНН. Главного специалиста отдела контроля за использованием и охраной земель главного управления Госгеокадастра задержали при получении взятки в 200 тыс. грн за смену целевого назначения 35-ти земельных участков в пригороде Киева. Об этом передает УНН со ссылкой на пресс-службу военной прокуратуры Центрального региона Украины.
"Военной прокуратурой Киевского гарнизона Центрального региона Украины совместно с сотрудниками управления защиты экономики в Киевской области департамента защиты экономики Национальной полиции задержан главный специалист отдела контроля за использованием и охраной земель главного управления Госгеокадастра во время получения им неправомерной выгоды", - говорится в сообщении.
Нечистый на руку чиновник получил "вознаграждение" в размере 200 тыс. грн за смену целевого назначения 35-ти земельных участков в пригороде Киева.
Чиновника задержали в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины (получение должностным лицом неправомерной выгоды в крупном размере сопряженное с вымогательством).
Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения.
Напомним, что санкция ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 5-ти до 10-ти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3-х лет, с конфискацией имущества.
Как сообщал УНН 26 мая, подозреваемого во взяточничестве чиновника передали на поруки футболистам в Кировоградской области.