Посадовці Київської митниці підозрюються в оформленні транспорту попри порушення правил
Київ • УНН
КИЇВ. 26 березня. УНН. Офіс Генпрокурора спільно з ДБР повідомили про підозру у зловживанні службовим становищем двом митникам, яких підозрюють в оформленні транспортних засобів попри наявні порушення митних правил декларантом. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу Офісу Генпрокурора.
"За процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора 25 березня 2020 року двом службовим особам митного посту "Житомир" Київської митниці Держмитслужби України повідомлено про підозру у зловживанні службовим становищем", - повідомили у пресслужбі.
За версією слідства, службові особи митного поста підозрюються у здійсненні митного оформлення транспортних засобів, незважаючи на виявлені порушення митних правил декларантом, завдавши понад 185 тис. грн збитків державі.
Вказано, що досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється слідчими центрального апарату ДБР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України.
Наразі проводяться невідкладні слідчі дії. Вирішується питання про вжиття заходів забезпечення кримінального провадження.
Нагадаємо, київських митників підозрюють у незаконному експорті медичних масок в Іспанію.