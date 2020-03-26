Чиновники Киевской таможни подозреваются в оформлении транспорта несмотря на нарушение правил
Киев • УНН
КИЕВ. 26 марта. УНН. Офис Генпрокурора совместно с ГБР сообщили о подозрении в злоупотреблении служебным положением двум таможенникам, подозреваемым в оформлении транспортных средств несмотря на имеющиеся нарушения таможенных правил декларантом. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Офиса Генпрокурора.
"Под процессуальным руководством Офиса Генерального прокурора 25 марта 2020 года двум должностным лицам таможенного поста "Житомир" Киевской таможни Гостаможслужбы Украины сообщено о подозрении в злоупотреблении служебным положением", - сообщили в пресс-службе.
По версии следствия, должностные лица таможенного поста подозреваются в совершении таможенного оформления транспортных средств, несмотря на обнаруженные нарушения таможенных правил декларантом, нанеся более 185 тыс. грн убытков государству.
Указано, что досудебное расследование в уголовном производстве осуществляется следователями центрального аппарата ГБР по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 364 УК Украины.
Проводятся неотложные следственные действия. Решается вопрос о принятии мер обеспечения уголовного производства.
Напомним, киевских таможенников подозревают в незаконном экспорте медицинских масок в Испанию.