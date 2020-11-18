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Посадовець виправної колонії для колишніх правоохоронців "погорів" на хабарі

Посадовець виправної колонії для колишніх правоохоронців "погорів" на хабарі

Київ • УНН

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КИЇВ. 18 листопада. УНН. Один із заступників керівника колонії, де відбувають покарання колишні працівники правоохоронних органів, підозрюється у вимаганні та отриманні хабаря від засудженого з метою сприяння прийняттю комісією по застосуванню пільг позитивного рішення щодо пом'якшення умов його тримання. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу ДБР.

"Слідчі ТУ ДБР у місті Києві повідомили про підозру одному із заступників керівника Державної установи "Менська виправна колонія № 91", яка є єдиною на території України установою, де відбувають покарання колишні працівники правоохоронних органів. Посадовець підозрюється у вимаганні та одержанні неправомірної вигоди службовою особою (ч. 3 ст. 368 КК України). За даними досудового розслідування, посадовець виправної колонії вимагав та одержав від засудженого неправомірну вигоду в сумі 23 000 гривень", - сказано у повідомленні.

Зазначається, що за кошти він мав надати заохочення та сприяти прийняттю комісією по застосуванню пільг позитивного рішення щодо пом'якшення умов його тримання.

Так, 18 жовтня 2020 року слідчі ДБР затримали посадовця виправної колонії під час одержання другої частини неправомірної вигоди у сумі 15 000 гривень.

Раніше правоохоронці задокументували факт одержання першої частини неправомірної вигоди посадовцем виправної колонії, після чого засудженому оголосили заохочення.

У разі доведення вини підозрюваному загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років з конфіскацією майна.

Нагадаємо, на Харківщині судитимуть двох старших оперуповноважених через вимагання хабаря у розмірі 1000 доларів.

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