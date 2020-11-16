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На Харківщині судитимуть двох поліцейських за вимагання 1 тис. доларів хабара

На Харківщині судитимуть двох поліцейських за вимагання 1 тис. доларів хабара

Київ • УНН

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КИЇВ. 16 листопада. УНН. На Харківщині судитимуть двох старших оперуповноважених через вимагання хабаря у розмірі 1000 доларів. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Харківської обласної прокуратури.

"…до суду скеровано обвинувальний акт стосовно двох старших оперуповноважених одного з відділів поліції ГУНП в Харківській області за фактом одержання неправомірної вигоди (ч. 3 ст. 368 КК України)", - сказано у повідомленні.

Зазначається, що до правоохоронних органів звернулись жінка разом з сином з інформацією про те, що працівники поліції вимагають у її сина грошові кошти за уникнення кримінальної відповідальності за фактом можливої причетності її сина до вчинення крадіжки.

"У ході досудового розслідування встановлено, що, перебуваючи у салоні службового автомобілю, двоє старших оперуповноважених сектору кримінальної поліції Люботинського відділу поліцїї Харківського ВП ГУНП одержали від заявниці неправомірну вигоду у сумі 1000 доларів США", - йдеться у повідомленні.

Поліцейські обіцяли не складати, не реєструвати та не передавати до слідчого підрозділу поліції матеріали за фактом можливої причетності її сина до вчинення крадіжки, що могло стати підставою для притягнення до кримінальної відповідальності.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.

Нагадаємо, в Одеській області після одержання хабара затримали заступника начальника сектору превенції одного з районних відділень поліції в регіоні.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Кримінал та НП

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