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В Одеській області на хабарі затримали одного з керівників відділення поліції

В Одеській області на хабарі затримали одного з керівників відділення поліції

Київ • УНН

 • 17928 перегляди

КИЇВ. 14 листопада. УНН. В Одеській області після одержання хабара затримали заступника начальника сектору превенції одного з районних відділень поліції в регіоні. Про це повідомляє пресслужба Одеської обласної прокуратури, передає УНН.

“З’ясовано, що поліцейський вимагав від громадянина, який здійснює незаконне транспортування та зберігання спиртовмісної речовини, регулярну плату за непритягнення до адміністративної відповідальності. Розмір хабара встановлювався з розрахунку 2000 грн за 1 тону спиртовмісної речовини”, — йдеться в повідомленні.

Додається, що проведення слідчих дій триває. За їх результатами будуть вирішені питання щодо оголошення підозри та обрання затриманому запобіжного заходу через 50 тис. грн хабара за “кришування” оборудок з підакцизними товарами. Досудове розслідування здійснюється за ч. 3 ст. 368 КК України.

Як повідомляв УНН, полковника Міноборони затримали на хабарі в 400 тис. грн.

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