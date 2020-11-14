В Одеській області на хабарі затримали одного з керівників відділення поліції

“З’ясовано, що поліцейський вимагав від громадянина, який здійснює незаконне транспортування та зберігання спиртовмісної речовини, регулярну плату за непритягнення до адміністративної відповідальності. Розмір хабара встановлювався з розрахунку 2000 грн за 1 тону спиртовмісної речовини”, — йдеться в повідомленні.

Додається, що проведення слідчих дій триває. За їх результатами будуть вирішені питання щодо оголошення підозри та обрання затриманому запобіжного заходу через 50 тис. грн хабара за “кришування” оборудок з підакцизними товарами. Досудове розслідування здійснюється за ч. 3 ст. 368 КК України.

Як повідомляв УНН, полковника Міноборони затримали на хабарі в 400 тис. грн.