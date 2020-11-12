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Полковника Міноборони затримали на хабарі в 400 тисяч гривень

Полковника Міноборони затримали на хабарі в 400 тисяч гривень

Київ • УНН

 • 30443 перегляди

КИЇВ. 12 листопада. УНН. Затримано полковника Міноборони, який за хабар у 400 тисяч гривень мав посприяти можливості взяти участь у тендері. Про це повідомили в пресслужбі Офісу Генпрокурора, передає УНН.

“За даними слідства, полковник вимагав у засновника суб’єкта господарської діяльності хабар за внесення змін до технічних умов елементів військової символіки ЗСУ, що дало б підприємству можливість взяти участь у державній закупівлі, очікувана вартість якої 4 млн грн. Розмір "відкату" посадовцеві складав 10% від суми закупівлі – 400 тис. грн”, - йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що правоохоронці затримали начальника відділу в порядку статті 208 КПК України у власному службовому кабінеті під час отримання частини неправомірної вигоди в розмірі 100 тис. грн.

Військовому інкримінують порушення Закону частиною 3 статті 368 Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.

Нагадаємо, що сьогодні Служба безпеки України викрила системне вимагання хабарів на митному посту в Міжнародному аеропорту “Бориспіль”, низку митників затримано.

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Кримінал та НП

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