СБУ влаштувала облаву на митників з "Борисполя": спіймали на схемі "заробітку" з пасажирів

ukru
10:24 • 33382 перегляди

Зеленський: визнання українських тимчасово окупованих територій росією є "червоної лінією", ми на це не підемо

Ексклюзив
08:45 • 76385 перегляди

Потрібні зміни в стратегії США: політолог про результати розмови Трампа і путіна

Ексклюзив
07:49 • 91952 перегляди

Догляд за волоссям після зими: поради від трихолога

19 березня, 06:32 • 122094 перегляди

Цінова стабілізація ліків в Україні: показова турбота чи економічна ілюзія?

19 березня, 03:38 • 116823 перегляди

Нові переговори США і росії про припинення вогню: Віткофф озвучив дату і місце зустрічі

18 березня, 21:00 • 119814 перегляди

"Ми не салат і не компот для путіна": Зеленський про можливі домовленості без України

18 березня, 19:01 • 121771 перегляди

Трамп заявив про "дуже добру і продуктивну" розмову з путіним

18 березня, 17:51 • 106643 перегляди

Білий дім оприлюднив заяву за підсумками телефонної розмови Трампа та путіна: деталі

18 березня, 17:38 • 113353 перегляди

Переговори щодо впровадження морського перемир'я розпочнуться негайно на Близькому Сході — Білий дім

18 березня, 16:31 • 92660 перегляди

У Білому домі заявили, що розмова Трампа та путіна завершена

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+6°
4 м/с
71 %
757 мм
Похмуро, найближчі 2 години опадів не очікується
Популярнi новини
Складнощі перекладу: що Трамп і путін мають на увазі під "мораторієм" на удари по енергетиці - ISW

Складнощі перекладу: що Трамп і путін мають на увазі під "мораторієм" на удари по енергетиці - ISW

19 березня, 04:22 • 115754 перегляди
Корисні десерти без цукру: смачні альтернативи для здорового харчування

Корисні десерти без цукру: смачні альтернативи для здорового харчування

19 березня, 05:20 • 90031 перегляди
путін сміється над нами - Борис Джонсон про розмову Трампа з очільником рф

путін сміється над нами - Борис Джонсон про розмову Трампа з очільником рф

07:34 • 103842 перегляди
Британський спецназ готовий вирушити в Україну у складі миротворчої місії

Британський спецназ готовий вирушити в Україну у складі миротворчої місії

11:28 • 58193 перегляди
Пропагандист корчевніков отримав підозру за заклик до знищення українців – СБУ

Пропагандист корчевніков отримав підозру за заклик до знищення українців – СБУ

11:39 • 54523 перегляди
Публікації
Зарахування дитини в садочок: коли розсилатимуть запрошення та які документи потрібні

Зарахування дитини в садочок: коли розсилатимуть запрошення та які документи потрібні

12:52 • 3960 перегляди
Цінова стабілізація ліків в Україні: показова турбота чи економічна ілюзія?

Цінова стабілізація ліків в Україні: показова турбота чи економічна ілюзія?

19 березня, 06:32 • 122100 перегляди
Корисні десерти без цукру: смачні альтернативи для здорового харчування

Корисні десерти без цукру: смачні альтернативи для здорового харчування

19 березня, 05:20 • 90031 перегляди
Визнали хаос? В АРМА нарешті пообіцяли взятися за інвентаризацію ухвал

Визнали хаос? В АРМА нарешті пообіцяли взятися за інвентаризацію ухвал

18 березня, 16:04 • 116992 перегляди
Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО мережі "АНЦ"

Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО мережі "АНЦ"
Ексклюзив

17 березня, 14:49 • 339484 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Режисера звинуватили у шахрайстві на $11 млн через серіал для Netflix

Режисера звинуватили у шахрайстві на $11 млн через серіал для Netflix

09:57 • 9516 перегляди
Tesla отримала перший дозвіл для запуску роботаксі в Каліфорнії

Tesla отримала перший дозвіл для запуску роботаксі в Каліфорнії

09:25 • 25117 перегляди
Скандал навколо кліпу для Євробачення-2025: естонський співак "об'єднав" українців та росіян у роботі над своїм кліпом

Скандал навколо кліпу для Євробачення-2025: естонський співак "об'єднав" українців та росіян у роботі над своїм кліпом

18 березня, 13:20 • 100818 перегляди
Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

17 березня, 16:09 • 119676 перегляди
Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

17 березня, 13:49 • 119398 перегляди
Актуальне
СБУ влаштувала облаву на митників з "Борисполя": спіймали на схемі "заробітку" з пасажирів

СБУ влаштувала облаву на митників з "Борисполя": спіймали на схемі "заробітку" з пасажирів

Київ • УНН

 • 31493 перегляди

КИЇВ. 12 листопада. УНН. Служба безпеки України викрила системне вимагання хабарів на митному посту в Міжнародному аеропорту “Бориспіль”, низку митників затримано. Про це інформує пресслужба СБУ, передає УНН.

“Служба безпеки України викрила схему вимагання хабарів посадовцями митного посту “Аеропорт Бориспіль”, — пише пресслужба СБУ.

Так, за даними досудового слідства, двоє головних державних інспекторів митного посту організували протиправний механізм, їх “прикривав” співробітник управління протидії митним правопорушенням та міжнародної взаємодії.

“Зловмисники вимагали гроші з пасажирів за нестворення штучних перешкод під час проходження митного контролю. За нібито понаднормове провезення товарів та речей вони погрожували забрати багаж на митний склад для складання протоколу”, — зазначають в СБУ.

За даними спецслужби, у межах кримінального провадження оперативники задокументували кілька фактів одержання фігурантами неправомірної вигоди. За попередніми даними, “заробітки” хабарників з кожного рейсу становили від 2 до 4 тисяч американських доларів. Щомісяця ця зміна митників працювала у середньому 7 разів.

“Правоохоронці затримали зловмисників на робочому місці під час отримання хабара. Наразі перевіряється інформація щодо можливої причетності до корупційної схеми інших працівників митниці, зокрема керівників посту”, — зазначають в СБУ.

У пресслужбі повідомляють, що наразі тривають невідкладні слідчі дії, одного з фігурантів затримано згідно з ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Вирішується питання щодо повідомлення фігурантам про підозру у скоєнні злочину за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, раніше в СБУ повідомили, що заступник керівника відділу Головного управління Державної міграційної служби у Закарпатській області систематично отримувала хабарі.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Кримінал та НП

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$226.90
Brent
$70.17
Bitcoin
$83,532.80
S&P 500
$5,619.93
Газ TTF
$42.20
Золото
$3,038.75
Ethereum
$1,943.92