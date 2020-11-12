СБУ влаштувала облаву на митників з "Борисполя": спіймали на схемі "заробітку" з пасажирів
Київ • УНН
КИЇВ. 12 листопада. УНН. Служба безпеки України викрила системне вимагання хабарів на митному посту в Міжнародному аеропорту “Бориспіль”, низку митників затримано. Про це інформує пресслужба СБУ, передає УНН.
“Служба безпеки України викрила схему вимагання хабарів посадовцями митного посту “Аеропорт Бориспіль”, — пише пресслужба СБУ.
Так, за даними досудового слідства, двоє головних державних інспекторів митного посту організували протиправний механізм, їх “прикривав” співробітник управління протидії митним правопорушенням та міжнародної взаємодії.
“Зловмисники вимагали гроші з пасажирів за нестворення штучних перешкод під час проходження митного контролю. За нібито понаднормове провезення товарів та речей вони погрожували забрати багаж на митний склад для складання протоколу”, — зазначають в СБУ.
За даними спецслужби, у межах кримінального провадження оперативники задокументували кілька фактів одержання фігурантами неправомірної вигоди. За попередніми даними, “заробітки” хабарників з кожного рейсу становили від 2 до 4 тисяч американських доларів. Щомісяця ця зміна митників працювала у середньому 7 разів.
“Правоохоронці затримали зловмисників на робочому місці під час отримання хабара. Наразі перевіряється інформація щодо можливої причетності до корупційної схеми інших працівників митниці, зокрема керівників посту”, — зазначають в СБУ.
У пресслужбі повідомляють, що наразі тривають невідкладні слідчі дії, одного з фігурантів затримано згідно з ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Вирішується питання щодо повідомлення фігурантам про підозру у скоєнні злочину за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України.
Нагадаємо, раніше в СБУ повідомили, що заступник керівника відділу Головного управління Державної міграційної служби у Закарпатській області систематично отримувала хабарі.