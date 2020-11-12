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СБУ устроила облаву на таможенников с "Борисполя": поймали на схеме "заработка" с пассажиров

СБУ устроила облаву на таможенников с "Борисполя": поймали на схеме "заработка" с пассажиров

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 12 ноября. УНН. Служба безопасности Украины разоблачила системное вымогательство взяток на таможенном посту в Международном аэропорту "Борисполь", ряд таможенников задержали. Об этом сообщает пресс-служба СБУ, передает УНН.

"Служба безопасности Украины разоблачила схему вымогательства взяток должностными лицами таможенного поста "Аэропорт Борисполь", - пишет пресс-служба СБУ.

Так, по данным досудебного следствия, двое главных государственных инспекторов таможенного поста организовали противоправный механизм, их "прикрывал" сотрудник управления противодействия таможенным правонарушениям и международного взаимодействия.

"Злоумышленники требовали деньги с пассажиров за несоздание искусственных препятствий при прохождении таможенного контроля. За провоз товаров и вещей якобы "сверх нормы" они угрожали забрать багаж на таможенный склад для составления протокола", - отмечают в СБУ.

По данным спецслужбы, в рамках уголовного производства оперативники задокументировали несколько фактов получения фигурантами неправомерной выгоды. По предварительным данным, "заработки" взяточников с каждого рейса составляли от 2 до 4 тысяч американских долларов. Ежемесячно эта смена таможенников работала в среднем 7 раз.

"Правоохранители задержали злоумышленников на рабочем месте при получении взятки. Сейчас проверяется информация о возможной причастности к коррупционной схеме других работников таможни, в частности руководителей поста", - отмечают в СБУ.

В пресс-службе сообщили, что в настоящее время продолжаются неотложные следственные действия, одного из фигурантов задержали согласно ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Решается вопрос о сообщении фигурантам о подозрении в совершении преступления по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины.

Напомним, ранее в СБУ сообщили, что заместитель руководителя отдела Главного управления Государственной миграционной службы в Закарпатской области систематически получала взятки.

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