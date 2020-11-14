В Одесской области на взятке задержали одного из руководителей отделения полиции

“Установлено, что полицейский требовал от гражданина, который осуществляет незаконную транспортировку и хранение спиртосодержащего вещества, регулярную плату за непривлечение к административной ответственности. Размер взятки устанавливался из расчета 2000 грн за 1 тонну спиртосодержащего вещества”, — говорится в сообщении.

Добавляется, что следственные действия продолжаются. По их результатам будут решены вопросы относительно объявления подозрения и избрании задержанному меры пресечения из-за 50 тыс. грн за “крышевание” сделок с подакцизными товарами. Досудебное расследование осуществляется по ч. 3 ст. 368 УК Украины.

Как сообщал УНН, полковника Минобороны задержали на взятке в 400 тыс. грн.