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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

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В Одесской области на взятке задержали одного из руководителей отделения полиции

В Одесской области на взятке задержали одного из руководителей отделения полиции

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 14 ноября. УНН. В Одесской области после получения взятки задержали заместителя начальника сектора превенции одного из районных отделений полиции в регионе. Об этом сообщает пресс-служба Одесской областной прокуратуры, передает УНН.

“Установлено, что полицейский требовал от гражданина, который осуществляет незаконную транспортировку и хранение спиртосодержащего вещества, регулярную плату за непривлечение к административной ответственности. Размер взятки устанавливался из расчета 2000 грн за 1 тонну спиртосодержащего вещества”, — говорится в сообщении.

Добавляется, что следственные действия продолжаются. По их результатам будут решены вопросы относительно объявления подозрения и избрании задержанному меры пресечения из-за 50 тыс. грн за “крышевание” сделок с подакцизными товарами. Досудебное расследование осуществляется по ч. 3 ст. 368 УК Украины.

Как сообщал УНН, полковника Минобороны задержали на взятке в 400 тыс. грн.

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