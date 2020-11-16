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В Харьковской области будут судить двух полицейских за вымогательство 1 тыс. долларов взятки

В Харьковской области будут судить двух полицейских за вымогательство 1 тыс. долларов взятки

Киев  •  УНН

 • 13140 просмотра

КИЕВ. 16 ноября. УНН. В Харьковской области будут судить двух старших оперуполномоченных из-за вымогательства взятки в размере 1000 долларов. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Харьковской областной прокуратуры.

"... в суд направлено обвинительное заключение в отношении двух старших оперуполномоченных одного из отделов полиции ГУНП в Харьковской области по факту получения неправомерной выгоды (ч. 3 ст. 368 УК Украины)", - сказано в сообщении.

Отмечается, что в правоохранительные органы обратились женщина вместе с сыном с информацией о том, что сотрудники полиции требуют у ее сына денежные средства за избежание уголовной ответственности по факту возможной причастности ее сына к совершению кражи.

"В ходе досудебного расследования установлено, что, находясь в салоне служебного автомобиля, двое старших оперуполномоченных сектора криминальной полиции Люботинского отдела полиции Харьковского ОП ГУНП получили от заявительницы неправомерную выгоду в сумме 1000 долларов США", - говорится в сообщении.

Полицейские обещали не составлять, не регистрировать и не передавать в следственное подразделение полиции материалы по факту возможной причастности ее сына к совершению кражи, что могло стать основанием для привлечения к уголовной ответственности.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества.

Напомним, в Одесской области после получения взятки задержали заместителя начальника сектора превенции одного из районных отделений полиции в регионе.

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