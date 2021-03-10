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"Порту" у грі в меншості вибив "Ювентус" на шляху до 1/4 фіналу Ліги чемпіонів

Київ • УНН

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КИЇВ. 10 березня. УНН. У другій зустрічі у відповідь 1/8 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА зустрілися португальський "Порту" та італійський "Ювентус", передає кореспондент УНН.

Деталі

Португальський півзахисник Сержіу Олівейра відкрив рахунок у матчі ударом з 11-метрової точки. Проте Федеріко Кьєза (49, 63 хв) своїм дублем перевів гру в додаткові екстра-тайми (2:1), адже перша гра цих команд завершилася з результатом 2:1 на користь “Порту”.

В додаткових 15-хвилинках команди обмінялися голами (Рабьо за “Ювентус” і Олівейра за “Порту”). Таким чином “Ювентус” виграє домашню зустріч (3:2), але за сумою двох матчів далі проходить “Порту” (завдяки більшій кількості голів на виїзді).

Доповнення

“Порту” не знає перемог вже у 14 гостьових матчах в плей-офф турніру.

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