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Порошенко закликав українців до єдності

Порошенко закликав українців до єдності

Київ • УНН

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КИЇВ. 28 червня. УНН. Президент України Петро Порошенко вкотре закликав політичні сили до єдності. Про це він сьогодні заявив під час виступу з нагоди Дня Конституції України біля пам’ятника Пилипу Орлику у Києві, передає кореспондент УНН.

“Нам як повітря потрібна єдність. Пилип Орлик був гетьманом України. Але звертаю вашу увагу — гетьманом в еміграції... Ми тепер достатньо розумні, достатньо мудрі, достатньо сильні, щоби для помилок минулого не залишити місця ані в сьогоденні, ані в майбутньому. Я твердо переконаний, що ми здатні об’єднатися, як країна об’єдналася у 2014 році, захищаючи свій суверенітет, захищаючи територіальну цілісність”, — наголосив Глава держави.

Порошенко також підкреслив, звертаючись до “деяких політиканів”, що в Україні йде війна і українські Збройні сили дають відсіч російському агресору.

Як повідомляв УНН, П.Порошенко закликав Раду якнайшвидше скасувати депутатську недоторканність.

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