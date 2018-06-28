Порошенко закликав українців до єдності

“Нам як повітря потрібна єдність. Пилип Орлик був гетьманом України. Але звертаю вашу увагу — гетьманом в еміграції... Ми тепер достатньо розумні, достатньо мудрі, достатньо сильні, щоби для помилок минулого не залишити місця ані в сьогоденні, ані в майбутньому. Я твердо переконаний, що ми здатні об’єднатися, як країна об’єдналася у 2014 році, захищаючи свій суверенітет, захищаючи територіальну цілісність”, — наголосив Глава держави.

Порошенко також підкреслив, звертаючись до “деяких політиканів”, що в Україні йде війна і українські Збройні сили дають відсіч російському агресору.

Як повідомляв УНН, П.Порошенко закликав Раду якнайшвидше скасувати депутатську недоторканність.