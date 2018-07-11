Порошенко подякував Вукоєвичу та Віді за підтримку України
Київ • УНН
КИЇВ. 11 липня. УНН. Президент України Петро Порошенко подякував хорватським футболістам Домагою Віді та Огнєну Вукоєвичу за підтримку України. Про це повідомляє УНН з посиланням на Twitter Президента.
"Історія відносин українців та хорватів сягає корінням у глибину віків. Хорвати як ніхто інший знають, чого вартує підтримка в дні тяжкого протистояння. Тим цінніші для нас слова підтримки Домагоя та Огнена. Україна, звичайно, теж готова підтримати справжніх друзів. Слава Україні!", - написав Порошенко.
Після матчу чвертьфіналу чемпіонату світу 2018 року з футболу між збірними Хорватії та Росії з'явилось відео, на якому Огнєн Вукоєвич і Домагой Віда присвячують перемогу в цьому матчі Україні та “Динамо” (Київ). ФІФА оштрафувала Вукоєвича за це на 15 тисяч швейцарських франків. Президент Федерації футболу України Андрій Павелко заявив, що ФФУ компенсує штраф.
Нагадаємо, Вукоєвич прокоментував ситуацію зі штрафом від ФІФА та подякував українцям за підтримку.
Історія відносин українців та хорватів сягає корінням у глибину віків
Хорвати як ніхто інший знають, чого вартує підтримка в дні тяжкого протистояння. Тим цінніші для нас слова підтримки Домагоя та Огнена
Україна, звичайно, теж готова підтримати справжніх друзів
Слава Україні! pic.twitter.com/9WnZtp6DMg