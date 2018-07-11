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Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 43954 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 104043 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 125900 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 133324 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 169740 просмотра

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Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 153596 просмотра

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Порошенко поблагодарил Вукоевича и Виду за поддержку Украины

Порошенко поблагодарил Вукоевича и Виду за поддержку Украины

Киев  •  УНН

 • 14259 просмотра

КИЕВ. 11 июля. УНН. Президент Украины Петр Порошенко поблагодарил хорватских футболистов Домагоя Виду и Огнена Вукоевича за поддержку Украины. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Twitter Президента.

"История отношений украинцев и хорватов уходит корнями в глубину веков. Хорваты как никто другой знают, чего стоит поддержка в дни тяжелого противостояния. Тем ценнее для нас слова поддержки Домагоя и Огнена. Украина, конечно, тоже готова поддержать настоящих друзей. Слава Украине!" - написал Порошенко.

После матча четвертьфинала чемпионата мира 2018 года по футболу между сборными Хорватии и России появилось видео, на котором Огнен Вукоевич и Домагой Вида посвящают победу в этом матче Украине и "Динамо" (Киев). ФИФА оштрафовала Вукоевича за это на 15 тыс. швейцарских франков. Президент Федерации футбола Украины Андрей Павелко заявил, что ФФУ компенсирует штраф.

Напомним, Вукоевич прокомментировал ситуацию со штрафом от ФИФА и поблагодарил украинцев за поддержку.

История отношений украинском и хорватов уходит корнями в глубину веков

Хорваты как никто другой знают, чего стоит поддержка в дни тяжелого противостояния. Тем ценнее для нас слова поддержки Домагоя и Огнена

Украина, конечно, тоже готова поддержать настоящих друзей

Слава Украине! pic.twitter.com/9WnZtp6DMg

- Петр Порошенко (@poroshenko) 11 июля 2018

Украинские Национальные Новости

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