Порошенко поблагодарил Вукоевича и Виду за поддержку Украины
Киев • УНН
КИЕВ. 11 июля. УНН. Президент Украины Петр Порошенко поблагодарил хорватских футболистов Домагоя Виду и Огнена Вукоевича за поддержку Украины. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Twitter Президента.
"История отношений украинцев и хорватов уходит корнями в глубину веков. Хорваты как никто другой знают, чего стоит поддержка в дни тяжелого противостояния. Тем ценнее для нас слова поддержки Домагоя и Огнена. Украина, конечно, тоже готова поддержать настоящих друзей. Слава Украине!" - написал Порошенко.
После матча четвертьфинала чемпионата мира 2018 года по футболу между сборными Хорватии и России появилось видео, на котором Огнен Вукоевич и Домагой Вида посвящают победу в этом матче Украине и "Динамо" (Киев). ФИФА оштрафовала Вукоевича за это на 15 тыс. швейцарских франков. Президент Федерации футбола Украины Андрей Павелко заявил, что ФФУ компенсирует штраф.
Напомним, Вукоевич прокомментировал ситуацию со штрафом от ФИФА и поблагодарил украинцев за поддержку.
История отношений украинском и хорватов уходит корнями в глубину веков
Хорваты как никто другой знают, чего стоит поддержка в дни тяжелого противостояния. Тем ценнее для нас слова поддержки Домагоя и Огнена
Украина, конечно, тоже готова поддержать настоящих друзей
Слава Украине! pic.twitter.com/9WnZtp6DMg