Порошенко поблагодарил Вукоевича и Виду за поддержку Украины

"История отношений украинцев и хорватов уходит корнями в глубину веков. Хорваты как никто другой знают, чего стоит поддержка в дни тяжелого противостояния. Тем ценнее для нас слова поддержки Домагоя и Огнена. Украина, конечно, тоже готова поддержать настоящих друзей. Слава Украине!" - написал Порошенко.

После матча четвертьфинала чемпионата мира 2018 года по футболу между сборными Хорватии и России появилось видео, на котором Огнен Вукоевич и Домагой Вида посвящают победу в этом матче Украине и "Динамо" (Киев). ФИФА оштрафовала Вукоевича за это на 15 тыс. швейцарских франков. Президент Федерации футбола Украины Андрей Павелко заявил, что ФФУ компенсирует штраф.

Напомним, Вукоевич прокомментировал ситуацию со штрафом от ФИФА и поблагодарил украинцев за поддержку.

История отношений украинском и хорватов уходит корнями в глубину веков



Хорваты как никто другой знают, чего стоит поддержка в дни тяжелого противостояния. Тем ценнее для нас слова поддержки Домагоя и Огнена



Украина, конечно, тоже готова поддержать настоящих друзей



Слава Украине! pic.twitter.com/9WnZtp6DMg