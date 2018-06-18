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Порошенко назвав тему майбутнього саміту Україна-ЄС

Київ • УНН

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КИЇВ. 18 червня. УНН. Президент України Петро Порошенко привітав рішення Ради ЄС продовжити "кримський пакет" санкцій проти Російської Федерації. Глава держави написав про це на своїй сторінці в Twitter, додавши, що на саміті Україна-ЄС очікує від Євросоюзу жорстку позицію щодо безпекових викликів з боку Росії у Чорному та Азовському морях, передає УНН.

"Вітаю рішення Ради ЄС продовжити на рік "кримський пакет" санкцій проти російського агресора", - написав Президент.

Так, 18 червня Рада ЄС продовжив обмежувальні заходи у зв'язку з незаконною анексією Криму та Севастополя до 23 червня 2019 року.

"Розраховуємо на жорстку позицію ЄС щодо нових безпекових викликів з боку Росії у Чорному та Азовському морях. Обговоримо це питання з лідерами ЄС на саміті 9 липня", - додав Порошенко.

Нагадаємо, раніше Президент України Петро Порошенко провів телефонну розмову з президентом Європейської комісії Жан-Клодом Юнкером, під час якої обговорили підготовку до саміту Україна-ЄС 9 липня у Брюсселі.

Як повідомляв УНН, Президент України Петро Порошенко анонсував створення в Євросоюзі групи, яка матиме на меті зупинку будівництва газогону "Північний потік-2".

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