Порошенко назвал тему предстоящего саммита Украина-ЕС
Киев • УНН
КИЕВ. 18 июня. УНН. Президент Украины Петр Порошенко приветствовал решение Совета ЕС продлить "крымский пакет" санкций против Российской Федерации. Глава государства написал об этом на своей странице в Twitter, добавив, что на саммите Украина-ЕС ожидает от Евросоюза жесткую позицию в отношении вызовов в связи с безопасностью со стороны России в Черном и Азовском морях, передает УНН.
"Поздравляю решение Совета ЕС продлить на год "крымский пакет" санкций против российского агрессора", - написал Президент.
Так, 18 июня Совет ЕС продлил ограничительные меры в связи с незаконной аннексией Крыма и Севастополя до 23 июня 2019 года.
"Рассчитываем на жесткую позицию ЕС по новым вызовам в связи с безопасностью со стороны России в Черном и Азовском морях. Обсудим этот вопрос с лидерами ЕС на саммите 9 июля", - добавил Порошенко.
Напомним, ранее Президент Украины Петр Порошенко провел телефонный разговор с президентом Европейской комиссии Жан-Клодом Юнкером, во время которой обсудили подготовку к саммиту Украина-ЕС 9 июля в Брюсселе.
Как сообщал УНН, Президент Украины Петр Порошенко анонсировал создание в Евросоюзе группы, которая будет иметь целью остановку строительства газопровода "Северный поток-2".