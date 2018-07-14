Порошенко назвав головні моменти для України за підсумками саміту НАТО
Київ • УНН
КИЇВ. 14 липня. УНН. Кінцева резолюція саміту НАТО містить декілька дуже важливих для України моментів. Про це заявив Президент України Петро Порошенко у Facebook, передає УНН.
"Перше. Україна невпинно наближається до членства в Альянсі. Друге. Підтверджено рішення Бухарестського саміту про те, що двері Альянсу для України відкриті. Всі керівники країн НАТО наголосили, що це залежить від волі українського народу", - зазначив він.
Президент висловив впевненість, що "це розчарує деяких скептиків, які вважають, що Україна має питати дозволу в Росії, лякаючи що хтось може заблокувати євроатлантичну інтеграцію України".
"Третє - це визнання значного прогресу реформ, які нам вдалося зробити в Україні. У НАТО підтверджують, що за кілька років Україна досягла більшого прогресу, ніж за всі попередні часи. Четверте. Вперше в офіційних документах НАТО наголошено про агресивні дії Росії та міститься вимога до РФ зупинити агресію та вивести війська та всіх найманців з території України", - вказав Глава держави.
"І найголовніше: нікому не вдасться заблокувати інтеграцію України в НАТО", - підсумував Президент.
Нагадаємо, Президент заявив, що з Україною не можна розмовляти мовою шантажу.