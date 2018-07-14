Порошенко назвал главные моменты для Украины по итогам саммита НАТО
Киев • УНН
КИЕВ. 14 июля. УНН. Конечная резолюция саммита НАТО содержит несколько очень важных для Украины моментов. Об этом заявил Президент Украины Петр Порошенко в Facebook, передает УНН.
"Первое. Украина неуклонно приближается к членству в Альянсе. Второе. Подтверждено решение Бухарестского саммита о том, что двери Альянса для Украины открыты. Все руководители стран НАТО отметили, что это зависит от воли украинского народа", - отметил он.
Президент выразил уверенность, что "это разочарует некоторых скептиков, которые считают, что Украина должна спрашивать разрешения у России, пугая что кто-то может заблокировать евроатлантическую интеграцию Украины".
"Третье - это признание значительного прогресса реформ, которые нам удалось сделать в Украине. В НАТО подтверждают, что через несколько лет Украина достигла большого прогресса, чем за все предыдущие времена. Четвертое. Впервые в официальных документах НАТО отмечаются агрессивные действия России и содержится требование к РФ остановить агрессию и вывести войска и всех наемников с территории Украины", - отметил Глава государства.
"И самое главное: никому не удастся заблокировать интеграцию Украины в НАТО", - подытожил Президент.
Напомним, Президент заявил, что с Украиной нельзя разговаривать на языке шантажа.