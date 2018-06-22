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Порошенко нагородив 100-річного ветерана ІІ Світової, чий онук загинув на Донбасі

Київ • УНН

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КИЇВ. 22 червня. УНН. Президент України Петро Порошенко нагородив орденом “За мужність” ІІІ ступеню 100-річного ветерана ІІ Світової війни із Запоріжжя Івана Гутника, чий онук загинув у складі добровольчого батальйону на Донбасі у серпні 2014 року. Про це на своїй сторінці у Facebook написав директор Департаменту комунікації МВС України Артем Шевченко, передає УНН.

“Ветеран-орденоносець II Світової війни морпіх Іван Анікейович Гутник із Запоріжжя дожив до 100 років і отримав сьогодні від глави держави орден за „За мужність“ III ступеню. Раніше такий самий орден „За мужність“ III ступеню, але посмертно отримав його онук Іван Гутник-Залужний, доброволець-гвардієць, який не дожив до 24 років і загинув 10 серпня 2014 року під Амвросієвкою на Донеччині від рук російських окупантів”, — написав А.Шевченко.

Він додав: “Найкраща ілюстрація в Україні до дати 22 червня”.

Як повідомляв УНН, В'ятрович заявив про небезпеку державного відзначення 22 червня.

Нагадаємо, секретар РНБО Олександр Турчинов заявив, що В.Путін використовує України як таран проти Європи.

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