Порошенко і Ердоган обговорили розширення співпраці між країнами
Київ • УНН
КИЇВ. 25 червня. УНН. Президент України Петро Порошенко та президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган обговорити розширення співпраці у деяких сферах. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу президента.
Повідомляється, що Порошенко привітав Ердогана з перемогою на президентських та парламентських виборах.
"Петро Порошенко та Реджеп Таїп Ердоган обговорили актуальні питання двостороннього порядку денного. Йшлося про розширення взаємовигідної співпраці у торговельно-економічній сфері, енергетиці та оборонній промисловості", - йдеться у повідомленні.
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Вони також висловили обопільну зацікавленість у подальшому зміцненні відносин стратегічного партнерства між Україною та Туреччиною.
Крім того, лідери двох країн обговорили засідання Стратегічної ради президентів, яке має відбутися в Туреччині.
Нагадаємо, глава Вищої виборчої комісії (ЦВК) Туреччини Саді Гювен заявив про те, що чинний президент країни Реджеп Таїп Ердоган набрав абсолютну більшість голосів на дострокових президентських виборах.