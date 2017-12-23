Порошенко: американська зброя в руках українських воїнів – не для наступу
Київ • УНН
КИЇВ. 23 грудня. УНН. Зброя з Америки не буде використана Збройними силами України для наступу та ескалації воєнних дій. Про це повідомив Президент України Петро Порошенко у своєму Twitter, передає УНН.
"Як і домовлялися з президентом Трампом, без зайвого галасу, спокійно, Україна отримає летальну оборонну зброю зі США. Це принципове та довгоочікуване рішення Американської адміністрації було підтверджено під час моєї вчорашньої розмови з Держсекретарем Рексом Тіллерсоном", - зазначив він.
Глава держави подякував президентові США Дональду Трампу та всім американським друзям за підтримку.
"Такий крок в тандемі з посиленням санкцій проти Росії – гідна відповідь на продовження окупації української території, невиконання Москвою своїх зобов’язань та продовження накачування Донбасу важкою зброєю", - сказав Порошенко.
П.Порошенко наголосив, що зброя з Америки не буде використана Збройними силами України для наступу та ескалації воєнних дій.
"Американська зброя в руках українських воїнів – не для наступу, а для рішучої відсічі агресору, захисту українських воїнів та мирного населення, а також ефективної самооборони відповідно до Статті 51 Статуту ООН. Це також трансатлантичне щеплення від російського вірусу агресії", - пояснив він.
Нагадаємо, Держдеп підтвердив, що США дозволили Україні купувати зброю у американських компаній.