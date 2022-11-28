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Популістські ініціативи: жоден законопроєкт Яценка не став законом під час війни

Популістські ініціативи: жоден законопроєкт Яценка не став законом під час війни

Київ • УНН

 • 1052142 перегляди

КИЇВ. 28 листопада. УНН. Позафракційний народний депутат Антон Яценко з 24 лютого зареєстрував у Верховній Раді лише два законопроєкти, утім жоден з них навіть не потрапив до сесійної зали на голосування. Про це повідомляє УНН з посиланням на сайт парламенту.

Деталі

За 9 місяців повномасштабної війни Антон Яценко став автором двох законопроєктів: про зменшення зарплат нардепів до мінімалки та зміни до порядку оголошення депутатських запитів у Верховній Раді.

Першу ініціативу експерти та інші народні депутати називають популістською та такою, що несе корупційні ризики, адже зменшення офіційної зарплати спонукатиме народних обранців брати гроші в конвертах і ухвалювати рішення в інтересах третіх осіб.

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Другий законопроєкт, на думку юриста, може спричинити законодавчий спам в Раді та використовуватися нардепами задля власного піару. 

Наразі обидва проекти законів опрацьовуються у комітетах.

Додамо

Разом з тим, Яценко перешкоджає роботі комітету держвлади, членом якого він є. Він був серед тих нардепів, які зривали засідання комітету, коли там розглядали законопроект про позбавлення мандатів депутатів заборонених партій. На думку нардепа Олега Дунди, Яценко бойкотував це проект закону через свої зв’язки з “Партією регіонів” та ОПЗЖ.

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Нагдаємо

За 15 років, які Яценко працює в парламенті, лише один законопроєкт особисто його авторства був підтриманий у сесійній залі та став законом. Разом з тим, свого часу він став “кнопкодавом-рекордсменом”, проголосувавши за п’ятьох депутатів одночасно. 

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