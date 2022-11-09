"Має розвинені контакти з "Партією регіонів": Дунда пояснив, чому позафракційний Яценко підтримав бунт в комітеті держвлади

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Дунда також зазначив, що комітет покинули і деякі “Слуги народу". На його думку, таку команду їм дало керівництво фракції.

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“Яценко - він завжди був про гроші. Він має розвинені контакти із “Партією регіонів”, ОПЗЖ, “Батьківщиною”. Він думає лише про себе улюбленого. Тут більше питання до керівництва ВР і керівництва фракції “Слуга народу”. Бо без їх команди деякі депутати б, представники “Слуг народу”, з комітету не вийшли б”, - зазначив нардеп.

Бунт депутатів, які раніше входили до “Опозиційної платформи - за життя”, Дунда пояснив тим, що вони бояться втратити своїх людей в органах місцевої влади, підтримка яких їм необхідна в разі організації перевороту.

“Вони (росіяни, - ред.) намагалися опиратися на так звану колишню депутатську фракцію - партію ОПЗЖ. Що вони стануть майбутнім таким ляльковим урядом, проросійським в Україні, який очолить владу і зробить нібито легітимацію військової агресії зі сторони російської імперії. Це не вдалося, але ті люди які це мали очолити - а це ОПЗЖ, в першу чергу, - вони залишаються у сесійному залі і залишаються у міськрадах. Що залишає ризики заколотів і переворотів. І щоб їм це зробити - їм потрібні ще й місцеві депутати. Чому іде такий шалений опір? Бо коли іде заколот і переворот безпосередньо в Києві, їм потрібно щоб на місцях і в регіонах так само були люди, які мають якісь там повноваження, мандати. Щоб вони це підтримали. Бо якщо у Києві переворот, а регіони це не підтримують - це невдалий переворот. Відповідно, я розумію, чому Бойко з компанією за це так борються і намагаються будь-якими засобами залишити мандат”, - додав Дунда.

Нагадаємо

Комітет з питань організації державної влади не зміг розглянути законопроєкт щодо позбавлення мандатів депутатів заборонених партій через те, що низка депутатів покинули засідання і залишили комітет без кворуму.

Яценко, який раніше був у нині забороненій “Партії регіонів”, прогуляв і минуле засідання Комітету, де мали розглядати даний законопроєкт. Зазначимо, що до комітету держвлади Яценко приєднався лише 6 жовтня, вже після того, як туди направили законопроєкт про позбавлення депутатів мандатів.

Самого Яценка вже закликали скласти мандат. Із такою заявою виступив колишній бранець кремля, а нині перший заступник голови Черкаської облради Роман Сущенко. Він також вимагав перевірити Яценка на колабораціонізм.