"Має розвинені контакти з "Партією регіонів": Дунда пояснив, чому позафракційний Яценко підтримав бунт в комітеті держвлади

ukru
Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки
05:30 • 48195 перегляди

Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки

31 березня, 19:27 • 66479 перегляди

У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме

31 березня, 18:26 • 104283 перегляди

Україна та Британія готують зустріч представників для підготовки контингентів - Зеленський

Ексклюзив
31 березня, 15:02 • 133704 перегляди

"Це мої збитки, які ніхто не компенсував": малі аптеки потерпають від переоцінки ТОП-100 ліків

31 березня, 14:30 • 181778 перегляди

ОП про статтю Economist щодо виборів у липні: не було такої наради і доручення Зеленського

31 березня, 12:29 • 199860 перегляди

Україна та США провели тривалу розмову щодо драфту угоди про копалини - джерела

31 березня, 10:29 • 394439 перегляди

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

Ексклюзив
31 березня, 08:30 • 229169 перегляди

Бронювання з 1 квітня: що потрібно знати підприємствам та військовозобов’язаним

Ексклюзив
31 березня, 07:03 • 195886 перегляди

У МОЗ забули, які ліки внесли до ТОП-100 і не змогли пояснити, чому до переліку увійшов клофелін

Ексклюзив
31 березня, 05:38 • 361327 перегляди

Енергії тижня після затемнення: аналіз, пауза та переосмислення

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+9°
2 м/с
95 %
746 мм
Дощ, очікується, що дощ триватиме протягом наступних 2 годин
Популярнi новини

"Солдати просять не гроші, а зброю": духовний радник Трампа відвідав Бучу

31 березня, 22:41 • 62091 перегляди

росія навряд чи погодиться на "повне і безумовне припинення вогню" протягом трьох тижнів – ISW

31 березня, 23:57 • 61029 перегляди

Мирна угода: Трамп пригрозив путіну посиленням санкцій, якщо той "не виконає це завдання"

00:25 • 62228 перегляди

"Трудомісткий процес": у кремлі кажуть, що росія та США працюють над мирним планом для України

03:26 • 52077 перегляди

Трамп висловив розчарування Україною та угодою щодо рідкоземельних мінералів

03:40 • 60179 перегляди
Публікації

Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки

05:30 • 48139 перегляди

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

31 березня, 10:29 • 394423 перегляди

Енергії тижня після затемнення: аналіз, пауза та переосмислення
Ексклюзив

31 березня, 05:38 • 361314 перегляди

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 14:28 • 574515 перегляди

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

28 березня, 15:09 • 702337 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Ілон Маск

Марін Ле Пен

Андрій Єрмак

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Китай

Львів

Європа

Реклама
УНН Lite

Чотири байопіки про Beatles анонсували на 2028 рік: розкрито зірковий акторський склад

06:11 • 1542 перегляди

Неймовірне видовище: космічний телескоп "Хаббл" зробив знімки спіральної галактики

31 березня, 13:38 • 87737 перегляди

"Ніколи не брехала": експомічниця Бекхема зробила нову заяву про їхній "роман"

31 березня, 13:17 • 124115 перегляди

Гелен Міррен переконана, що Бонд не повинен бути жінкою і звинуватила франшизу у "глибокому сексизмі"

31 березня, 10:26 • 208543 перегляди

Чутки поширюють ненависники: дівчина сина Трампа відповіла на звинувачення

31 березня, 08:36 • 233823 перегляди
Актуальне

FGM-148 Javelin

Lockheed Martin F-35 Lightning II

Безпілотний літальний апарат

Facebook

«Калібр» (сімейство ракет)

"Має розвинені контакти з "Партією регіонів": Дунда пояснив, чому позафракційний Яценко підтримав бунт в комітеті держвлади

"Має розвинені контакти з "Партією регіонів": Дунда пояснив, чому позафракційний Яценко підтримав бунт в комітеті держвлади

Київ • УНН

 • 461075 перегляди

КИЇВ. 9 листопада. УНН. Позафракційний народний депутат Антон Яценко був серед тих депутатів, що зірвали засідання парламентського комітету з питань організації держвлади, на якому мали розглянути законопроєкт про позбавлення мандатів депутатів заборонених партій. Нардеп Олег Дунда вважає, що Яценко приєднався до бунту, адже має зв’язки з “Партією регіонів” та ОПЗЖ. Про це він розповів у коментарі УНН.

Деталі

Дунда також зазначив, що комітет покинули і деякі “Слуги народу". На його думку, таку команду їм дало керівництво фракції.

Цитата

“Яценко - він завжди був про гроші. Він має розвинені контакти із “Партією регіонів”, ОПЗЖ, “Батьківщиною”. Він думає лише про себе улюбленого. Тут більше питання до керівництва ВР і керівництва фракції “Слуга народу”. Бо без їх команди деякі депутати б, представники “Слуг народу”, з комітету не вийшли б”, - зазначив нардеп.

Бунт депутатів, які раніше входили до “Опозиційної платформи - за життя”, Дунда пояснив тим, що вони бояться втратити своїх людей в органах місцевої влади, підтримка яких їм необхідна в разі організації перевороту.

“Вони (росіяни, - ред.) намагалися опиратися на так звану колишню депутатську фракцію - партію ОПЗЖ. Що вони стануть майбутнім таким ляльковим урядом, проросійським в Україні, який очолить владу і зробить нібито легітимацію військової агресії зі сторони російської імперії. Це не вдалося, але ті люди які це мали очолити - а це ОПЗЖ, в першу чергу, - вони залишаються у сесійному залі і залишаються у міськрадах. Що залишає ризики заколотів і переворотів. І щоб їм це зробити - їм потрібні ще й місцеві депутати. Чому іде такий шалений опір? Бо коли іде заколот і переворот безпосередньо в Києві, їм потрібно щоб на місцях і в регіонах так само були люди, які мають якісь там повноваження, мандати. Щоб вони це підтримали. Бо якщо у Києві переворот, а регіони це не підтримують - це невдалий переворот. Відповідно, я розумію, чому Бойко з компанією за це так борються і намагаються будь-якими засобами залишити мандат”, - додав Дунда.

Нагадаємо

Комітет з питань організації державної влади не зміг розглянути законопроєкт щодо позбавлення мандатів депутатів заборонених партій через те, що низка депутатів покинули засідання і залишили комітет без кворуму. 

Яценко, який раніше був у нині забороненій “Партії регіонів”, прогуляв і минуле засідання Комітету, де мали розглядати даний законопроєкт.  Зазначимо, що до комітету держвлади Яценко приєднався лише 6 жовтня, вже після того, як туди направили законопроєкт про позбавлення депутатів мандатів.

Самого Яценка вже закликали скласти мандат. Із такою заявою виступив колишній бранець кремля, а нині перший заступник голови Черкаської облради Роман Сущенко. Він також вимагав перевірити Яценка на колабораціонізм.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Політика
Bitcoin
$83,006.20
Золото
$3,160.40
Tesla
$258.01
Brent
$74.88
S&P 500
$5,585.60
Газ TTF
$40.67
Ethereum
$1,841.57